Türkiye'de İHA Sayısı ve Pilot Sayısı Artıyor

Türkiye'de İHA Sayısı ve Pilot Sayısı Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Eylül itibarıyla Türkiye'deki insansız hava aracı (İHA) sayısının yüzde 11,86 artarak 88 bin 138'e, pilot sayısının ise yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631'e ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla Türkiye'deki insansız hava aracı (İHA) sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,86 artarak 88 bin 138'e, pilot sayısının ise yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava araçları (İHA) ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında yaşanan artışa dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2025 Eylül ayı sonu itibarıyla İHA sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,86 artışla 88 bin 138'e ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artarak 1 milyon 629 bin 631'e ulaştı" diye konuştu.

Her sene 9 bini aşkın yeni İHA kayıt oluyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi.

İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 9 bin yeni İHA'nın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
