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'Türkiye'de Gıda Güvenliği Sistemi' konulu seminer düzenlendi

'Türkiye'de Gıda Güvenliği Sistemi' konulu seminer düzenlendi
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hassas Tarım ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri (HASTUYİT) İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından 'Türkiye'de Gıda Güvenliği Sistemi' konulu seminer düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hassas Tarım ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri (HASTUYİT) İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ' Türkiye'de Gıda Güvenliği Sistemi' konulu seminer düzenlendi.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Seminerde konuşan "Gıda Güvenliği ve Gıda Mevzuatı" kitabının yazarı Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Ülkemiz AB'ye aday bir ülkedir. Gıda güvenliği konularında AB ile uyum sağlanmıştır. Ülkemiz gıda güvenliği sistemi riske dayalı bir sistemdir. Gıda güvenliği sistemi, bütün dünyada mutlaka uyulması gereken kurallar dizisidir. Gıda güvenliği, halk sağlığı ile ilgilidir. Gıda güvencesi ise gıdanın miktarı ile ilgilidir. Dünyada 5.7 milyar insan bir şekilde gıdasını temin ediyor. 2 milyar insan bazı eksikliklerle geçimini sağlıyor ve gıdaya ulaşıyor. 850 milyon insan ise aç ve gıdayı temin edemiyor. Gıdaların ülkenin tüm nüfusuna yetecek düzeyde olması gıda güvencesidir. Gıda güvenliği; güvenli gıda üretimi sağlamak amacıyla gıdaların üretim, işleme, muhafaza, taşıma ve dağıtım aşamalarında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınmasıdır. Hijyen, özellikle de kişisel hijyen çok önemlidir. Escherichia coli, staphylococcus aureus ve salmonella gibi hijyen eksikliğinde ortaya çıkan patojen mikroorganizmalara çok dikkat etmeliyiz. Ülkemizde 95 bin gıda üreten, toplam 750 bin ise gıda ile ilgili tesisimiz bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'de 41 tane kamu laboratuvarı, 105 tane de bakanlık tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarımız bulunmaktadır. Devletin gıda güvenliği konusunda yaptığı denetimlere tüketici olarak bizler de destek vermeliyiz" dedi.

Gıda güvenliğinde gıda zinciri yaklaşımı ve unsurlar, AB gıda politikası değişimi, risk analizi, AB gıda güvenliği otoritesi, Avrupa gıda mevzuatı, gıda güvenliği etkinliğinin artırılması projesi, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve gıda mevzuatı tarihçesi gibi pek çok önemli konuda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nevzat Artık, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Seminer, teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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