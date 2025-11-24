Türkiye'de bir ilk, Tulga kışlası halkına açıldı

Türkiye'de ilk kez, konsepti gereği bir askeri kışla, etkinliğin ruhu ve mekan birlikteliği açısından kapılarını halka açarak yerli ve milli savunma sanayiyi vatandaşlarla buluşturdu.

Hafta sonu Malatya, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir etkinliğe imza attı. Bir askeri kışla, etkinliğin ruhu ve mekan birlikteliği açısından kapılarını sonuna kadar halka açarak yerli ve milli savunma sanayiyi vatandaşlarla buluşturdu. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmenin ardından, 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda "Malatya Halkı Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" programı düzenlendi. Milletvekili Ölmeztoprak, etkinliğin, fikri hazırlık sürecinden kurumlar arası koordinasyona, etkinliğin oluşumundan sahadaki tüm organizasyon yapısına kadar her aşama hakkında bilgiler verirken, ordu-millet birlikteliğinin önemine vurgu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatları, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın fikri öncülüğünde ve Malatya Valiliği'nin güçlü desteği ve koordinasyonu ile hayata geçirilen "Malatya Halkı Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" programı, savunma sanayinin en yeni ve en stratejik ürünlerini Malatyalılarla buluşturdu. Program, Türkiye'de ilk kez bir askeri kışlanın bu kapsam ve içerikte halka açılmasıyla büyük önem taşırken; vatandaşların yerli ve milli savunma sanayi sistemlerine yakından tanıklık etmesi sağlandı.

Programın fikir altyapısının oluşturulması, sürecin başlatılması, kurumlar arası görüşmelerin yürütülmesi aşamalarında Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte önemli bir koordinasyon sağlandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, bu başarılı organizasyonun Malatyalılar tarafından sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti. Projenin Malatya'da gerçekleşebilmesi için ilk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen Ölmeztoprak'ın girişimlerinin ardından, program Malatya Valiliği ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda icra edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un vizyoner koordinasyonu, program dizaynına verdiği güçlü katkı ve Malatya Valiliği'nin yüksek sahiplenmesi ile hayata geçirilen etkinlik, asker-millet-devlet buluşmasının en güçlü şekilde yaşanmasına da vesile oldu.

Yeni nesil yerli ve milli sistemler Malatyalılarla buluştu

Program kapsamında ATAK helikopteri, SUNGUR hava savunma sistemi, BMC VURAN 44, KİRPİ zırhlı araçları ile ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, BAYKAR ve MKE gibi kuruluşların geliştirdiği yeni nesil mühimmat ve komuta-kontrol sistemleri sergilendi.

TSK tanıtımı ve sahra mutfağı yoğun ilgi gördü

Program; İstiklal Marşı, şehitlere saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından askeri bando ekibi milli ve manevi duyguları güçlendiren gösteriler sundu. Programda ayrıca komando gösterisi ve Komando Marşı da yer aldı.

Soğuk havaya rağmen sahra mutfağında vatandaşlara sıcak çorba, asker ekmeği, poğaça ve simit vatandaşları aynı sofrada buluşturarak sıcak bir ortam oluşturdu. Kışla içinde kurulan tanıtım alanlarında uzman personel, hem sistemlerin teknik özelliklerini aktardı hem de ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği program, Malatya'da milli ve manevi değerlerle bütünleşen, kadim askeri gelenekleri içine alan, adeta TEKNOFEST ruhunu büyüterek yeniden ortaya koyan bir atmosfer oluşturdu.

"Türkiye artık kendi gücüne güvenen bir ülkedir"

Bu tarihi organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, "Türkiye bugün savunma sanayisinde kendi kararını kendi verebilen, özgüveni yüksek bir ülke haline gelmiştir. Gençlerimizin ilgisi ve heyecanı, bu büyük vizyonun geleceğe taşınacağının en güçlü göstergesidir. Özellikle öğrencilerin stantlara yoğun ilgisi, savunma teknolojilerinin gençler için ilham verici bir alan haline geldiğini göstermiştir" dedi.

"Bu eserlerin arkasında milletimizin ortak iradesi var"

Milletvekili Ölmeztoprak, Türkiye'nin savunma sanayideki başarısının büyük bir liderlik ve toplumsal destekle ortaya çıktığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği, mühendislerimizin emeği, sahada fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve aziz milletimizin desteğiyle savunma sanayimiz dünya ölçeğinde söz sahibi olmuştur. Malatya'mızın bu vizyona verdiği destek bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na teşekkür ziyareti

Etkinliğin ardından Milletvekili Ölmeztoprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek programın başarıyla icra edilmesine sundukları destekten dolayı teşekkür etti.

Ölmeztoprak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin kader birliğinin ve vatan sevgisinin en güçlü temsilcisidir. Komutanlarımızdan Mehmetçiğimize kadar tüm TSK mensuplarımız, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin teminatıdır" dedi.

"Yerli ve milli atılımın mimarı Cumhurbaşkanımızdır"

Milletvekili Ölmeztoprak; Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayide bugün ulaştığı seviyenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, vizyoner ve ufuk açıcı liderliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, bu büyük başarının mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Ölmeztoprak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Aydın Kılıç'a, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun'a ve tüm TSK mensuplarına teşekkür etti.

"Hep birlikte Malatya'yız, hep birlikte Türkiye'yiz"

Ölmeztoprak, programın Malatya'da büyük bir sahiplenme gördüğüne vurgu yaparak, "Hemşehrilerimizin ilgisi, gençlerimizin merakı ve ailelerimizin desteği, 'Güçlü Türkiye, Aydınlık Yarınlar' idealine olan inancımızı pekiştirmiştir. Hep birlikte Malatya'yız, hep birlikte Türkiye'yiz" diye konuştu. - GAZİANTEP