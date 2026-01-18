Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası gerçekleştirildi

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası büyük bir heyecan ve yoğun katılımla başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin 20 farklı şehrinden 100 sporcu, şampiyonada dereceye girebilmek için zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona boyunca sporcuların sergilediği üstün performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, organizasyon Palandöken Kayak Merkezi'nin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı. - ERZURUM