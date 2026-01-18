Haberler

Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası gerçekleştirildi

Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, 100 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası büyük bir heyecan ve yoğun katılımla başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin 20 farklı şehrinden 100 sporcu, şampiyonada dereceye girebilmek için zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona boyunca sporcuların sergilediği üstün performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, organizasyon Palandöken Kayak Merkezi'nin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak