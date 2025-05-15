Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: "Konya Kulu'da meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel