Türkiye Birincisi Polis Çocuğu Ayşenur Demir'i Kutladı

Türkiye Birincisi Polis Çocuğu Ayşenur Demir'i Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Ayşenur Demir'i makamında kutladı ve hediye verdi.

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS), 7. sınıflar kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan polis çocuğu Ayşenur Demir'i kutlayıp hediye verdi.

Serdar Zeren Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Ayşenur, polis memuru babası Ertuğrul Demir ile annesi ve kardeşini makamında konuk eden Emniyet Müdürü Saraç, "Gençlerimizin eğitim ve başarılarının her zaman destekçisiyiz. Bu üstün başarısı hem ailemizde hem de teşkilatımızda büyük bir gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Demir ailesi, yakın ilgisi dolayısıyla Saraç'a teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.