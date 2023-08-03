Türkiye-Arnavutluk Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılı Karşıyaka'da Kutlandı

Türkiye ve Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin 100. yılı Karşıyaka’da kutlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Makedonya gezisinden döner dönmez bu toplantıya katıldım. Hem orada hem de burada gördüğüm dostluk üzerine Karşıyaka’mızda Balkan Kültür Merkezi kurma isteğimiz daha da güçlendi. Dostlarımızla ilişkimizi daha da güçlendirmek için bu merkezi kuracağız” diye konuştu.

Türkiye ve Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin 100. yılı Karşıyaka'da kutlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Makedonya gezisinden döner dönmez bu toplantıya katıldım. Hem orada hem de burada gördüğüm dostluk üzerine Karşıyaka'mızda Balkan Kültür Merkezi kurma isteğimiz daha da güçlendi. Dostlarımızla ilişkimizi daha da güçlendirmek için bu merkezi kuracağız" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi'nin Türkiye ve Arnavutluk arasında kurulan diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılı anısına düzenlediği etkinlikte Balkan Dernekleri bir araya geldi. Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Şevket Balla, Balkan derneklerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki dostluk köprüsü konuşuldu.

Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk diplomatik ilişki olma özelliğini taşıyan ve Arnavutluk ile imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın yüzüncü yılı Karşıyaka'da kutlandı. Düzenlenen toplantıya; Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis üyeleri, Balkan dernekleri ve STK'ların başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte, derin tarihsel ve kültürel değerlere dayanan ilişkinin daha da pekişmesi, ticari ilişkilerin, ekonomik yatırımların geliştirilmesi, iş birliklerinin daha da büyütülmesi üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Başkan Tugay, Makedonya'dan yeni döndüğünü paylaşarak, şunları söyledi:

"Türkiye'ye değişik zamanlarda Balkan ülkelerinden göç eden çok sayıda vatandaşımız var. Daha önce Saraybosna ziyaretimizde, şimdi de Makedonya'da geçirdiğimiz 5 günde hissettiğimiz yakınlık, kültürlerimizin ne denli birbirine etki ettiğini, günlük yaşamda ne denli birbirimizin parçası olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'de Balkan göçmeni vatandaşlarımızla iyi ilişkiler kuruyoruz. Bu dostluğun hem Türkiye hem de tüm Balkan ülkeleri için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'nin ve Balkan ülkelerinin birbirine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tugay, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır içi içe geçmiş kültürümüzle, akrabalık ilişkileri ve gelenekler ile kurulan bu dostane ilişki, kullandığımız kelimeler, yediğimiz yemekler, giydiğimiz kıyafetler, dinlediğimiz müzikler, eğlencelerimiz ve daha birçok alanda net bir şekilde görülebiliyor. ve gerçekten çok yakın akraba olduğumuzu anlayabiliyoruz. Bu benzerliği her iki tarafa çok daha net anlatmalı, genç nesillerin bunun farkına varmasını sağlamalı ve ilişkilerimizi her alanda daha güçlü hale getirmeliyiz. Daha önce Saray Bosna'ya gittiğimizde bazı bakanlar, ticaret odası, dış ticaret odası başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı ile görüşme fırsatımız olmuştu. Makedonya ziyaretimizde de pek çok belediye başkanı ve milletvekilinin yanı sıra çok önemli iki bakanla da görüştük, Karşıyaka ve İzmir'de faaliyet gösteren STK ve derneklerimizi anlattık, onlarla yaptığımız iş birliği ve sunduğumuz imkanlardan bahsettik. Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında sanayi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında kurulabilecek iş birliklerini konuştuk. Daha iyi ilişkiler kurulabilmesi için Balkan ülkelerinde Türkçe'nin, ülkemizde ise Balkan dillerinin daha etkin şekilde kullanılması fikrimizi de ilettik. Memnuniyetle karşılandı. Bu gezilerden sonra Karşıyaka'mızda Balkan Kültür Merkezi kurulması konusunda biraz daha istekliyiz. Böyle bir girişimin karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde kilit rol oynayacağını düşünüyoruz. Aramızdaki sınırları olabildiğince kaldırmak, birbirimizin dilini anlamak, zor günümüzde yardıma koşmak, iyi günlerimizi paylaşabilmek için fırsatlar yaratmak, yapmamız gerekenlerin başında geliyor. Bölgemizde, Balkanlar'da, Türkiye'mizde kardeşçe yaşamı, kalıcı barışı ve dostluğu beraberce yaşatacak; Balkan kültürünü, kültürlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya hep birlikte devam edeceğiz."

BÜYÜKELÇİ'DEN BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo, Arnavutluk ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin Mustafa Kemal Atatürk ile doğduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra 15 Aralık 1923'te uluslararası diplomatik ilişki ilk kez Arnavutluk Cumhuriyeti ile kuruldu. Bu nedenle 2023 yılı Türkiye için olduğu kadar bizim için de çok önemli. İki ülke arasında sosyal ve diplomatik ilişkilerin yanında savunma sanayi ve ticaret alanlarında da önemli ilişkiler var. Aramızdaki ticari ilişki 1 milyar Euro seviyesini geçti. Arnavutluk'ta 600'den fazla Türk şirketi inşaat, ticaret, sağlık gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. İzmir'de çok sayıda Arnavut göçmeni vatandaşın yaşadığını biliyoruz. Bizim gözümüzde İzmir Türkiye'nin en gelişmiş ticaret merkezlerinden biri. İzmir ile olan ilişkilerimizi de güçlendirmek istiyoruz. Balkan derneklerine özel ilgi gösteren ve desteklerini esirgemeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Arnavutluk ve Türkiye ilişkilerinin yüzüncü yılı kutlu olsun."