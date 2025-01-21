Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Danışma Günleri Düzenlenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü tarafından Türkiye- Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında her iki ülke vatandaşlarının yararlanabileceği "Türkiye – Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek.

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 11-12-13 Şubat 2025 tarihlerinde SGK Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasında "Türkiye – Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek. Danışma günlerinden Denizli, Aydın, Burdur, Muğla ve Uşak illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.

SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "01 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya'da çalışan vatandaşlarımız ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahiptir. Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak 'Türkiye – Almanya Danışma Günleri' düzenlenecektir.

Danışma günlerinden Denizli, Aydın, Burdur, Muğla ve Uşak illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir. Danışma hizmeti Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü; yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde verilecektir. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir" dedi. - DENİZLİ