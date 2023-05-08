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Türkerler VEPSAŞ'tan kalite tazminatı bilgilendirmesi

Türkerler VEPSAŞ'tan kalite tazminatı bilgilendirmesi

Yerel Haberler

Türkerler VEPSAŞ, kalite ödemelerine ilişkin tüketicilerini bilgilendirdi.

Türkerler VEPSAŞ, kalite ödemelerine ilişkin tüketicilerini bilgilendirdi.

Tüketicileri bilgilendirmek ve haklarını hatırlatmak için açıklama yapan Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Mehmet Dural, "Şirketimizin 2019 yılı Müşteri İlişkileri Faaliyet Raporuna istinaden kalite tazminatı almaya hak kazanan tüketicilerimize kalite tazminatı ödeme işlemlerini başlatmış bulunmaktayız. Hak sahibi tüketicilerimiz, tazminat sorgulama ve başvuru işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye, şirketimizin www.vepsas.com.tr kurumsal internet adresinden ulaşabilirler" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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