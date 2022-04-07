Türkerler VEPSAŞ'ın yeni uygulaması tüketicilerin hizmetinde - Haberler

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Türkerler VEPSAŞ'ın yeni uygulaması tüketicilerin hizmetinde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkerler VEPSAŞ'ın yeni uygulaması tüketicilerin hizmetinde

Türkerler VEPSAŞ, online işlemler menüsüne yeni eklediği "Ticari Kalite ve Tazminat Sorgulama" ekranıyla tüketicilerine hizmet vermeye başladı.

Türkerler VEPSAŞ, online işlemler menüsüne yeni eklediği "Ticari Kalite ve Tazminat Sorgulama" ekranıyla tüketicilerine hizmet vermeye başladı.

Türkerler VEPSAŞ, Web sitesinin online işlemler menüsünde yer alan ekrana giriş yapan tüketiciler, tazminat sorgulamasını rahatça yapabiliyor. Şeffaflığı ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı önemsediklerini belirten Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş; "Şirket faaliyetlerimiz sırasında ilgili mevzuatlarda belirtilen yasal süreleri gözeterek süreçlerimizi yönetiyoruz. Tüketicilerimize verdiğimiz hizmetleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için dijital dönüşümümüze de önemli yatırımlar yaptık. Ancak olası bir süre gecikmesi durumunda, örneğin tüketicinin yaptığı başvuruya süresi içerisinde cevap verilmemesi durumunda, tüketicimiz tazminat almaya hak kazanmış olmaktadır. Bu durumda bizler tüm iletişim kanallarını kullanarak tüketicimize tazminat almaya hak kazandığı bilgisini veriyoruz. Bunun yanı sıra web sitemizin online işlemler menüsüne yeni eklediğimiz tazminat sorgulama ekranıyla da tüketicilerimize hizmet vermeye başladık" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Taş, Tazminat, Yerel, Haberler

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