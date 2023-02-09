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Türkeli'den 3. yardım konvoyu dualarla yola çıktı

Yerel Haberler

Türkeli'den 3. yardım konvoyu dualarla yola çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan büyük depremin 4. gününde, 3. yardım konvoyu dualarla ilçeden yola çıktı.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere 2 kamyon yakacak malzemesi, 1 kamyon yardım malzemesi, 1 çöp kamyonu ve 1 vidanjörden oluşan yardım konvoyu, ilçe otogarında, ilçe protokolü ve vatandaşların dualarıyla yola çıktı.

"Türkeli olarak bütün afet bölgesinin yanındayız"

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yımaz yaptığı konuşmada, "Bugün Türkeli ilçemizde, afetin yaşandığı günden bu yana geçen 3. günde, 3. ekibimiz yola çıkıyor. Bugün giden ekiplerimiz, Malatya ve Kahramanmaraş Afşin'e gidiyor. Belediye personellerimiz Afşin'de olacaklar inşallah. Acılarımız hafiflemiş değil. Milletimizin desteklerini devam ettirmesini istiyoruz. Türkeli olarak bütün afet bölgesinin yanındayız" dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de uğurlama töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü tarafından yapılan dua ile yardım konvoyu deprem bölgesine yola çıktı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hisarcık Türkeli Sinop Yerel Haberler

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