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Türkeli'de Süt Sığırcılığı ve Güneş Enerjisi Projeleri için Kura Çekimi Yapıldı

Türkeli'de Süt Sığırcılığı ve Güneş Enerjisi Projeleri için Kura Çekimi Yapıldı
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Türkeli ilçesinde Süt Sığırcılığı Projesi ve Güneş Enerjisi Projesi için yapılan kura çekiminde asil ve yedek köyler belirlendi. Kura çekimi, 2025 yılında hayata geçirilecek projeler kapsamındaki desteklerin kırsal kalkınmaya katkı sunması hedefiyle gerçekleştirildi.

Türkeli ilçesinde, Süt Sığırcılığı ve Güneş Enerjisi Projeleri için yapılan kura çekiminde asil ve yedek köyler belirlendi.

Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman ve Türkeli Orman İşletme Müdürü Kenan Altun'un katılımıyla, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında 2025 yılında hayata geçirilecek projeler için kura çekimi yapıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü'nce düzenlenen kura çekimi, Süt Sığırcılığı Projesi ve Güneş Enerjisi Projesi'ne başvuran köyler arasında gerçekleştirildi.

Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında başvuru yapan 14 köy arasından 6 köy asil, 8 köy ise yedek olarak belirlendi.

Güneş Enerjisi Projesi için yapılan kura çekiminde ise 5 köy arasından 3 köy asil, 2 köy de yedek listede yer aldı.

Proje kapsamındaki desteklerin, kırsal kalkınmaya katkı sunması ve köy halkının yaşam kalitesini artırması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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