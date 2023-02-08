Türkeli'de şiddetli fırtına: 1 kayık battı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle ilçe limanı ve Güllüsu'daki balıkçı barınağında hasar meydana geldi.

İlçede iki gündür devam eden ve zaman zaman yaklaşık hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe limanı ve Güllüsu'daki bazı balıkçı barınaklarında şiddetli fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar, barınaklarda zarara yol açarken, bir kayık da battı.

Dev dalgalar, mendirek ve gemilerin demirleme sahasını suyla kaplarken, bazı balıkçılar, liman içinin kumdan dolayı sığlaşmasının yanı sıra ağaç ve çöp atıkları ile dolduğunu belirterek, yetkililerden bir an önce limanın temizlenmesini istedi.