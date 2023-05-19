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Türkeli'de özel bireylerle yol kontrolü

Türkeli'de özel bireylerle yol kontrolü

Yerel Haberler

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı, özel bireylerle birlikte yol kontrol faaliyeti yaptı.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı, özel bireylerle birlikte yol kontrol faaliyeti yaptı.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla özel bireylerle birlikte yol kontrol faaliyeti düzenledi.

Jandarma ekipleri, özel gereksinimli bireylerin de günlük yaşamın bir parçası olduğunu vurgulamak için onları aktif olarak faaliyetlere dahil etti. Yol kontrolü sırasında, engelli bireyler trafik kurallarını ve güvenliği nasıl sağlayacaklarını öğrendiler.

Engelli bireylerin toplumda daha fazla görünürlük kazanmasını sağlamak, toplumun genelinde farkındalık oluşturmak ve toplumda engelli bireylere yönelik anlayışı artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyette, engelli bireylerin topluma tam katılımını teşvik etmek için benzer faaliyetlerin süreceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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