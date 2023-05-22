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Türkeli'de içme suyu hattı çalışmaları

Türkeli'de içme suyu hattı çalışmaları

Yerel Haberler

Sinop'un Türkeli ilçesşnde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesşnde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Altyapı ve yağmur suyu hattı çalışmaları bir yandan devam ederken, bugün itibarıyla içme suyu hattı boruları yerleştirilmeye başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, "İlçemiz için çok önemli ve elzem projelerden biri olan içme suyu şebekesi ve su depoları inşaatı başlamış olup inşaat süresi boyunca gün içersinde kısa süreli planlı su kesintileri yaşanacaktır. Ayrıca sokak ve caddelerde kazı çalışmaları devam etmektedir" dedi. - SİNOP

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkeli Sinop Yerel Haberler

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