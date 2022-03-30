Türkeli'de hatimle teravih heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkeli'de hatimle teravih heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türkeli'de hatimle teravih heyecanı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yıl aradan sonra camilerde hatimli teravih namazı heyecanı yaşanacak.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yıl aradan sonra camilerde hatimli teravih namazı heyecanı yaşanacak.

Türkeli Müftülüğü'nce yapılan açıklamada, bu yıl tüm camilerde kılınabilecek olan teravih namazının yanı sıra, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde teravih namazı "hatimle" kılınacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hem teravih namazı hem de hatim dinleme sevabı almak isteyen kardeşlerimizi Gemiyanı Camimizde hatimle teravih namazına katılmaya davet ediyoruz. Ramazan-ı şerif ayı hayırlara vesile olsun." - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teravih Namazı, Türkeli, Sinop, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title