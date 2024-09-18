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Türkeli'de Hastane Yolu Asfaltlanıyor

Türkeli'de Hastane Yolu Asfaltlanıyor
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, altyapı çalışmaları tamamlanan hastane yolu mevkisinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. 1,2 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, altyapı çalışmaları tamamlanan hastane yolu mevkisinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İlçe merkezi ile Türkeli Devlet Hastanesi arasındaki 1,2 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Yapılan bu çalışmalarla, Türkeli'nin çehresinin daha modern bir hale gelmesi ve bölgedeki ulaşımın iyileştirilmesi amaçlanıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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