Türkay Şoray, Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak

Usta oyuncu Türkay Şoray, Lüleburgaz Belediyesi ve Engin Sahne/Saim Engin'in 14 Aralık'ta düzenleyeceği şair Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak.

Oyuncu Türkay Şoray, Lüleburgaz Belediyesi ve Engin Sahne/Saim Engin'in 14 Aralık'ta düzenleyeceği Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak. Lüleburgazlı tiyatro ve sinema sanatçısı, şair Cahit Irgat'ın anılacağı bu özel program, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 19: 30'da Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda yapılacak. Programın sunuculuğunu Gülcan Ayışığı yapacak.