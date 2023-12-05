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Türkay Şoray, Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak

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Usta oyuncu Türkay Şoray, Lüleburgaz Belediyesi ve Engin Sahne/Saim Engin'in düzenleyeceği Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak. Program, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 19:30'da Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleşecek.

Usta oyuncu Türkay Şoray, Lüleburgaz Belediyesi ve Engin Sahne/Saim Engin'in 14 Aralık'ta düzenleyeceği şair Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak.

Oyuncu Türkay Şoray, Lüleburgaz Belediyesi ve Engin Sahne/Saim Engin'in 14 Aralık'ta düzenleyeceği Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katılacak. Lüleburgazlı tiyatro ve sinema sanatçısı, şair Cahit Irgat'ın anılacağı bu özel program, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 19: 30'da Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda yapılacak. Programın sunuculuğunu Gülcan Ayışığı yapacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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