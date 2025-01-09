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TÜRKAV Başkanı Özocak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

TÜRKAV Başkanı Özocak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, gazeteciliğin toplumsal sorumluluk ve hakikat arayışı olduğunu vurguladı ve basın çalışanlarının önemine dikkat çekti.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özocak, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın bilgiye ulaşma hakkını temin eden gazetecilerimiz, her şartta toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ettiğine dikkat çekerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gazetecilik, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk ve vicdan işidir. Zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman zorlu şartlarda, kimi zaman da büyük riskler alarak görevlerini ifa eden basın çalışanlarımız, hakikatin izini sürerek demokrasimizin güvencesi olmayı sürdürüyor. Bu vesileyle, başta şehrimizde görev yapan basın camiası olmak üzere; doğru, sağduyulu ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimize hizmet eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kıymetli basın mensuplarımızın heyecanlarını, gururunu ve sevinçlerini yürekten paylaşıyorum. Ebediyete irtihal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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