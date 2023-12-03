Türk sinemasının 'sultanı' Türkan Şoray, Antalya Muratpaşa'da kendi adını taşıyan kültür merkezinde düzenlenecek etkinliklere onur konuğu olarak katılacak. Etkinlik, 5 Aralık Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde gerçekleşecek.

Türkan Şoray, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Etkinliğine Onur Konuğu Olarak Katılacak

Türk sinemasının 'sultanı' Türkan Şoray, Antalya Muratpaşa'da kendi adını taşıyan kültür merkezinde, 5 Aralık Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere onur konuğu olarak katılacak.

Türk sinemasının sultanı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk 'En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi Türkan Şoray, 5 yıl aradan sonra Muratpaşa Belediyesi'nin kendi adını taşıyan kültür merkezine geliyor. 26 Ekim 2018'de Belediye Başkanı Ümit Uysal'la Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Türk sinemasının sultanı bu kez, 5 Aralık Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere onur konuğu olarak katılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 5 Aralık Salı saat 19.00'da başlayacak etkinliğinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, 'Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması' söyleşisinde konuşmacı olarak yer alacak. Söyleşi, Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Dilek Türkan'ın konseriyle devam edecek etkinlikte Türkan Şoray da Antalyalılarla buluşacak.