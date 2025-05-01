Türk Yıldızları TEKNOFEST KKTC'de Nefes Kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST KKTC'de gösteri uçuşu yaptı. KKTC'liler, Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini büyük bir heyecan ve coşkuyla izledi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşuyla nefesleri kesen Türk Yıldızları'nın etkileyici manevraları, büyük heyecanla izlendi. Türk Yıldızları'nın senkronize hareketleri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - LEFKOŞA