Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri Yerel Haberler - Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri Milli Savunma Bakanlığı, Belçika'da düzenlenen "Sanicole Hava Gösterisi"ne katılan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu paylaştı. - Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanlığı, Belçika'da düzenlenen "Sanicole Hava Gösterisi"ne katılan Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu paylaştı. Belçika'da düzenlenen Sanicole Hava Gösterisi'ne Türk Yıldızları damga vurdu. Etkinlikte 11 Eylül'de yerel saatle 14.50'de gösteri yapan Türk Yıldızları, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünü kırmızı beyaza boyayan Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisinin görüntülerini yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, Belçika'daki 'Sanicole Uluslararası Hava Gösterileri'nde ülkemizi başarıyla temsil etti" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milli Savunma Bakanlığı Belçika Yerel Güncel Haberler

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