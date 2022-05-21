Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti - Haberler

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Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Emin Ferhat Sevilir - Yerel
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Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Erzincan'da yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Türk Yıldızları Erzincan semalarında nefes kesti

ERZİNCAN - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Erzincan'da yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenlikleri çerçevesinde organize edilen Türk Yıldızları akrobasi gösterisi yoğun ilgi gördü. Üniversite kampüsü içerisinde toplanan Erzincanlı vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları izleyenlerin nefesini kesti. Gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Türk Yıldızları, Erzincan semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca yaptığı gösteride gökyüzüne ay yıldız çizerek izleyenlerden tam not aldı. Vatandaşlar ve öğrenciler büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.

Gerçekleştirilen gösteriye kent protokolünün yanı sıra, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

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