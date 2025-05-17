Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Gaziantep'te İstişare Toplantısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen 51. Dönem Oda Başkanları 2. İstişare Toplantısı Gaziantep'te düzenlendi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen 51. Dönem Oda Başkanları 2. İstişare Toplantısı Gaziantep Veteriner Herkimleri Odası'nın ev sahipliğinde Yılmazoğlu Park Otel'de düzenlendi. Toplantıda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin çalışmaları, odaların çalışmaları, faaliyetleri, veteriner hekimliği ile ilgili genel sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

"Ülkemizin hayvancılığıyla ilgili detaylı bir toplantı yapacağız"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, düzenlenen istişare toplantısı ile ilgili açıklama yaparak, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ile 70 bölge ve il veteriner hekim odası başkanlarımızla 2025 yılının ikinci istişare toplantısını yapacağız. Bugün ve yarın toplantımız devam edecek. Bu toplantıda Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin çalışmaları, odalarımızın çalışmaları, faaliyetleri, mesleğimizle ilgili genel sorunlar, onların çözüme kavuşanları, kavuşturulamayanları, çözüm yolları netice itibariyle bu bir istişare toplantısı. Hem veteriner hekimlik uygulamaları hem de ülkemizin hayvancılığıyla ilgili detaylı bir toplantı yapacağız. Oda başkanlarımızla birlikte biz hedeflerimizi belirliyoruz. Çünkü sahanın gerçeklerini, sahada onlar daha yakın temasta oldukları için onların görüşleri, düşünceleri bizim için önemli. Buradan aldığımız bilgilerle, paylaşımlarla da Türk Veteriner Hekimleri Birliği bundan sonraki süreci daha iyi planlayacak" dedi.

"Bütün bu çalışmaları burada değerlendireceğiz"

Gaziantep'te gerçekleştirilen toplantıda birliğin ve odaların tüm faaliyet alanları ve çalışmalarının dile getirileceğini söyleyen Eroğlu, "Birinci istişare toplantımız Ankara'da olmuştu. Orada o da başkanlarımıza ikinci istişare toplantısını nerede yapalım demiştik. Genel kabul Gaziantep olarak kabul edildi ve ikinci toplantıyı da burada yapıyoruz. Öncelikle bizim birliğimizin merkez konseyinin çalışmaları hem diğer kurum ve kuruluşlarla olan çalışmalar hem de bizim akademik anlamda bilimsel konularla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bütün bu çalışmaları burada değerlendireceğiz. Ayrıca o da başkanlarımızın sunumları olacak. Onlar da faaliyetlerini ve genel anlamdaki stratejiyle ilgili düşüncelerini alacağız. Aksayan yönler varsa onlara bakacağız. Ayrıca çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. O da başkanların içinde oldu. Bu grupların bugüne kadar yürüttükleri çalışmalar, ondan sonraki yapacakları işler biraz önce söylediğim gibi genel anlamda birliğimizin ve odalarımızın tüm faaliyet alanları burada çalışmaları dile getirilecek" ifadelerini kullandı.

"Ev sahipliğinden dolayı çok mutluyum"

Toplantıya ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, "Bugün Oda Başkanları toplantısı 2. istişare toplantısı olarak tertip ediliyor. Bu toplantımızı geçtiğimiz birinci istişare toplantısında başkanımın da desteğiyle üç kere sayım sonrasında Gaziantep kazandığı için gerçekten çok gurur duyuyorum. Onurluyum sizleri burada misafir ettiğim için. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Sorunlarımızı zaten uzun uzun konuşacağız ve aynı şeyleri dile getireceğimiz için mutluyum. Burada olduğunuz için. Umarım çok güzel bir hem tatil hem de verimli bir toplantı geçiririz diye ümit ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP