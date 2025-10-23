Haberler

Türk ve Yunan Heyetleri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısını İzmir'de Yaptı


Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler toplantısı 23 Ekim 2025 tarihinde İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı boyunca önceki önlemler gözden geçirildi ve 2026 uygulama planı ele alındı. Bir sonraki toplantının Yunanistan'da yapılacağı duyuruldu.

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı İzmir'de Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler toplantısının yeni turu 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluştu.

Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirdi ve 2026 yılı uygulama planını ele aldı. Toplantının olumlu bir havada gerçekleştirildiği ve bir sonraki toplantının Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi. - ANKARA

