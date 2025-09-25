Haberler

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri 'Dostluk Denizi Tatbikatı'nda Bir Araya Geldi

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri 'Dostluk Denizi Tatbikatı'nda Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri, 13 yıl aradan sonra Marmaris açıklarında 'Dostluk Denizi Tatbikatı' gerçekleştirdi. Tatbikat, askeri iş birliğini artırmayı ve deniz harekatı alanındaki eğitimleri geliştirmeyi amaçladı.

Türk Deniz Kuvvetleri ile Mısır Deniz Kuvvetleri, 13 yıl sonra "Dostluk Denizi Tatbikatı (Bahr El Sadaka) 2025" kapsamında yeniden bir araya geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında iki ülkenin deniz unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikat, askeri iş birliğini geliştirmek ve müşterek çalışabilirliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın hedefi; su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve hava savunma harbi taktiklerini denemek, bu alanlardaki karşılıklı eğitim ve iş birliğini geliştirmek olarak belirlendi

22-23 Eylül tarihlerinde yapılan liman safhasında; SAT eğitimleri, siber savunma, yapay zeka, insansız hava ve deniz araçlarının deniz harekatında kullanımına yönelik oturumlar ile koordinasyon toplantıları düzenlendi. 24-25 Eylül tarihlerinde icra edilen seyir safhasında ise asimetrik tehdit eğitimi, seyir gemiciliği, su üstü, hava savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri gerçekleştirildi. 25 Eylül'de seçkin gözlemci günü faaliyetleri, 26 Eylül'de ise tatbikat sonu değerlendirmesi yapıldı.

Tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Oruçreis, TCG Gediz, TCG Bora, TCG İmbat, TCG Gür, 1 deniz karakol uçağı, 4 SH-70 helikopter, 1 İDA, 2 İHA ve 1 SAT timi katıldı. Türk Hava Kuvvetleri de iki F-16 savaş uçağıyla tatbikata katılım sağladı. Mısır Deniz Kuvvetleri ise ENS Tahya Mısr fırkateyni, ENS F. Zekry hücumbotu, 1 SAT timi ve RHIB bot ile iştirak etti.

TCG Oruçreis'in sancak gemisi olarak konumlandığı tatbikatı seçkin gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetlerinden Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Mısır Deniz Kuvvetlerinden ise Kurmay Başkanı Tümamiral Mohamed Hassan El-Sherbeny yerinde takip etti.

Yetkililer, bu tatbikatın ardından "Dostluk Denizi"nin her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da yapılacağını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var

Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.