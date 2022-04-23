Türk Telekom'dan 23 Nisan sürprizi

Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, çağrı merkezlerindeki müşteri hizmetleri anons görevini çocuklara bıraktı. Çağrı merkezini arayanlar, müşteri temsilcisinden önce çocuklar tarafından seslendirilen sürpriz mesaj ile karşılandı.

Türk Telekom, çağrı merkezini arayan müşterilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir sürpriz yaptı. Şirketin müşteri hizmetleri numarası 4441444'ü arayanlar, müşteri temsilcisinden önce çocuklar tarafından seslendirilen anonsla karşılandı. Şirketin 23 Nisan'a özel çağrı merkezi anonsuyla müşteriler, "Merhaba, Türk Telekom müşteri hizmetlerine hoş geldiniz, bugün bizim bayramımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz" mesajını dinledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel