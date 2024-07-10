Sudan Büyükelçisi İstanbul'da düzenlenecek Türk-Sudan İş Formu öncesi bilgilendirme toplantısına katıldı

Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, İstanbul'da 24-25 Temmuz'da düzenlenecek Türk- Sudan İş Formu öncesi Gaziantep'te bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

ASFEX Fuarcılık tarafından Sudan ve Türkiye arasındaki ticari köprüyü güçlendirmek adına 24-25 Temmuz'da İstanbul'da Türk-Sudan İş Formu düzenlenecek. Türk-Sudan İş Formu öncesi Gaziantep'te bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer, Sudan Topluluk Başkanı Nazar Ali, Sudan M. Başkanı Ahmet Demirci ve Türk-Sudan İş Formu'nu düzenleyecek fuarın yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Nadir Yousif Eltayeb Eltayeb, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizin ziyaretinin ardından güzel projeler ele alındı. Maalesef Sudan'da savaş çıktı. Savaş sonrası ilişkilerde biraz gerilme yaşandı. Ama tarım ve Ziraat Bankası projesi hayata geçirildi. Sudan'ın bu sorunları gerçekten olmasaydı aradaki ticari ilişki 2 milyar doları aşacağını biliyorum. Ama yaşadığımız şanssızlık sonrası bu hedefe ulaşamadık. Sudan'daki Türk şirketleri 92 projeyi hayata geçirdiler. 3 milyar dolar para harcandı oraya. Türk iş adamlarının Sudan'a yatırım yapma konusunda tereddüt olabilir. Sudan'da savaş var evet ama size şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 1 yıldır savaş var ama ilk 6 ayda 200 milyon dolar hacminde ticari ilişki oluştu. Savaş döneminde yatırım yapan şirketlere daha sonra öncelik verilecek, onun için size söyleyebilirim ki bu savaş bitmek üzere yatırımlarınızı o tarafa bekliyoruz" dedi.

Amaç iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek

ASFEX Fuarcılık Başkan Yardımcısı Abdulgafour Salih Asfour, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ticaret hacmini artırmak için yapılacak olan Sudan İş forumunun önemine dikkat çekerek, ASFEX fuarcılık tarafından ilk kez yapılan fuarın devamında Türkiye'ye Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ilgiyi artıracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. - GAZİANTEP