'Türk Sinemasının Belleği Dergiler' Sergisi, Altın Koza Kapsamında İzlenimde

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gazeteci-yazar Mazlum Vesek'in hazırladığı "Türk Sinemasının Belleği Dergiler" sergisi açıldı. Sergi, 18 Eylül'e kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesinde gezilebilecek.

Adanalılar sergiye yoğun ilgi gösterirken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar da sergiyi gezenler arasında yer aldı.

Vesek'in kişisel arşivinden de yayınlarla güçlendirdiği sergide 1950'lerden 1980'e kadar varlık gösteren dergilerden oluşturduğu sergide Altın Koza Film Şenliği ile ilgili haberler de yer alıyor.

Türk sinema tarihi alanında yıllardır araştırmalar yaptığını kaydeden Vesek, "Türk sinemasının senaryo, sansür, sinema emekçilerinin mücadelesi, teknik olarak nereden nereye geldiğini görmek için bu dergiler büyük önem arz ediyor. 1950-1980 arasında sinemamızdaki düşünce tartışmalarını takip etmek için de yaptığımız sergide önemli belgeler var" diye konuştu.

DERGİLER, ALTIN KOZA ARŞİVİNE BAĞIŞLANACAK

Sergi kapsamında Adanalılar'la buluşturduğu yayınları Altın Koza Film Festivali arşivine bağışlayacağını söyleyen Vesek, "Bizi biz yapan belleğimizdir. Bu serginin unutulmasını gerekenleri hatırlatmaya vesile olması dileğiyle hazırladım. Bu imkanı tanıyan Altın Koza Film Festivali ekibine ve ilgisini esirgemeyen tüm Adanalılar'a teşekkür ederim" dedi.