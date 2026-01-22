Haberler

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum'da temsilcilik açtı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum'da temsilcilik açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TSKGV Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, 2026 yılında faaliyete geçecek olan temsilciliğin çalışmalarını ve bölgedeki savunma sanayi katkılarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette, TSKGV Erzurum Bölge Temsilciliğinin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla faaliyete başlamasıyla birlikte bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Erzurum Bölge Temsilciliğinin; Erzurum'un yanı sıra 20 il ve 165 ilçeyi kapsayan geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğu ifade edilirken, Vakfın yerli ve milli savunma sanayine dayalı güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri hedefi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

TSKGV'nin; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR gibi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla, milletimizin maddi ve manevi desteğini bir araya getirerek ülkemizin savunma gücüne stratejik katkılar sunduğu vurgulandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının savunma sanayimize ve milli güvenliğimize sağladığı katkıların son derece kıymetli olduğunu belirterek, Erzurum Bölge Temsilciliğine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle