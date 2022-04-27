Türk polisinin şefkati

ADANA (İHA) - Adana'da polis, rahatsızlanan yaşlı adamın başından ambulans gelene kadar bir an olsun ayrılmadı.

Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde yürüyen yaşlı bir adam bir anda yere yığıldı. Bu durumu gören o alanda görevli Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde polis memuru hemen motosikletini park edip yaşlı adamın yardımına koştu. 112'yi arayarak sağlık ekiplerine de haber veren polis memuru bir taraftan da yaşlı adamın elini yüzünü yıkayarak kedini getirmeye çalıştı. Polis memuru ayrıca sağlık ekiplerini beklerken yaşlı adamın kafasına güneş geçmemesi için bir havluyu ıslatıp kafasına sardı. Ambulans gelene kadar yaşlı adamın başında bekleyen ve teselli eden polis, vatandaşların takdirini topladı. Bu davranışı ile herkese örnek olan polis memuru, yaşlı adamın ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından motoruna binip yeniden vazifesine devam etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel