Türk Polisi 177 yaşında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Polisi 177 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türk Polisi 177 yaşında

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik Anıtına Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tarafından yapılan çelenk sunumunun ardından Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı emekli emniyet müdürü Ali Rıza Öztürk tarafından da çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından meydandaki tören sona erdi. - MANİSA

Türk Polisi 177 yaşında

Türk Polisi 177 yaşında

Türk Polisi 177 yaşında

Türk Polisi 177 yaşında

Türk Polisi 177 yaşında

Türk Polisi 177 yaşında

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa, Çelenk, Polis, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title