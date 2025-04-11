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Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı

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Erzincan Valiliğince Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir klip yayınlandı.

Erzincan Valiliğince Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir klip yayınlandı.

Yapılan paylaşımda "180 yıl önce, bu topraklarda bir sorumluluk üstlenildi: Aziz Milletimizin canı, malı, huzuru ve güvenliği, ehil ellere emanet edildi. O günden bugüne, ülkemizin dört bir yanında, mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden bir görev ifa ediliyor. Bir çocuğun güvenle uyuyabilmesi için, bir büyüğümüzün yolda kalmaması, bir annenin evladına gönül rahatlığıyla sarılması için Bir milletin, bayrağının gölgesinde huzurla yaşayabilmesi için. Polis teşkilatımız, sadece bir kolluk gücü değil; aynı zamanda vicdanın, ferasetin ve fedakarlığın adıdır. Sorumluluğu ağır, yükü büyüktür. Ancak bu yük, vatan sevgisiyle taşındığında, yılları değil asırları aşar. Bu bilinçle Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanı ve milleti uğruna fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Görev başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi ifade ediyoruz. Al yıl yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice yıllara. Teşkilatımızın 180. yılı kutlu olsun!" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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