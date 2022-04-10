Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafiğe kapatılan Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Emniyet güçleri tören alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı okundu. Tören sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatandaşlar ise töreni ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ilgiyle izledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel