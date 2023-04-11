Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Taksim'de yapılan törenle kutlandı. Tören çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Taksim'de bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis müdürleri ve polisler katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli ve tarihi görevler üstlenen Türk Polis Teşkilatımız kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne edinmiş olduğu bilgi, birikim ve deneyim ile her geçen gün kendisini geliştirerek ve yenileyerek dünyanın en modern teşkilatları arasında yer almıştır. Yaklaşık 18 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük metropol şehirleri arasında yer alan İstanbul'umuzun asayişini temin etmek, toplumun birlik ve beraberliğini muhafaza etmek için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan ve daima halkıyla bütünleşen bir polis teşkilatı olarak huzurunuzdayız. Vatanımızın üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları olan proje terör odaklarına, organize suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Asil Milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama görevinden asla vazgeçmeyecektir" dedi. Konuşmanın ardından tören son buldu. - İSTANBUL