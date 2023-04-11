Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında
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Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türkeli İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümünü kutladı.
Törene, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, Cumhuriyet Savcısı Ali Berkan Soyer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Filiz, siyasi parti temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel