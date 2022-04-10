Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü Gümüşhane'de düzenlenen törenle kutlandı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü Gümüşhane'de düzenlenen törenle kutlandı.

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Gökcek, komiserler ve polis memurları katıldı. İl Emniyet Müdürü Celal Taşci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından emniyet teşkilatıyla geleneksel hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - GÜMÜŞHANE

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane, Hükümet, Polis, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title