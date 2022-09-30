Türk Ordularına Deri Üreten 800 Yıllık Tabakhane, Günümüzde Müze Olarak Kullanılıyor

Tarihi han, hamam ve konaklarıyla ünlü Safranbolu'nun tarihi çarşı bölümünde yer alan ve Türkiye’de kalan 300 tabakhaneden biri olan Safranbolu’daki 800 yıllık tabakhane İsmail Sarıtunç tarafından müze olarak işletiliyor. Sarıtunç ailesi, tabakhane müzesinde dedelerinin ve atalarının yıllarca yaptığı bu mesleği turistlere tanıtıyor.

TUNAKAN YILDIRIM

Tarihi han, hamam ve konaklarıyla ünlü Safranbolu'nun tarihi çarşı bölümünde yer alan ve Türkiye'de ayakta kalan 300 tabakhaneden biri olan Safranbolu'daki 800 yıllık tabakhane İsmail Sarıtunç tarafından müze olarak işletiliyor. Sarıtunç ailesi, tabakhane müzesinde dedelerinin ve atalarının yıllarca yaptığı bu mesleği turistlere tanıtıyor.

Her yıl yaklaşık yerli ve yabancı 1 milyon turistin uğrak noktalarından biri olan dünyanın en iyi korunan 20 şehrinden biri olan tarihi Safranbolu'da bulunan 800 yıllık tarihi tabakhane günümüzde müze olarak kullanılıyor. Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde ordulara deri üretiminin yapıldığı yer olan tabakhane Türkiye'de son kalan 300 tabakhaneden biri olma özelliğini de taşıyor.

"ORDULARIMIZA DERİ ÜRETİMİ YAPILMIŞTIR"

Atalarından bugüne kadar deri üretimi ve işlemeciliği konusunda bilgileri günümüzde müze olan alanda misafirlerine aktaran İsmail Sarıtunç tabakhane ile ilgili şunları söyledi:

"Buradaki tabakhanemiz 99'lu yıllara kadar faaliyette bulunduğu için buranın kalan en son esnafıyım 800 yıllık tarihi tabakhanemiz burası Selçuklu, Osmanlı, kurtuluş savaşı dahil ordularımıza deri üretimi yapılmıştır. Ordularımızın deri ihtiyacı karşılanıyor. Özellikle Osmanlı döneminde de bu meslek çok kıymetli bir meslek olduğu için Osmanlı buraları gizli tutuyor. Burası Osmanlı'da 5 orduya deri üretimi yapan merkezlerden birtanesi. Cumhuriyet tarihi döneminde de Çanakkale savaşımızda olsun, Kurtuluş savaşımızda olsun burada üretilen derilerin Arasta çarşımızda dikimleri yapılır Kastamonu İnebolu üzerinden gemilerle Çanakkale'de ordumuza hizmet etmiştir.

"TÜRKİYE'DE KALAN 300 TABAKHANEDEN BİRİ"

Benim babamın, dedemin, büyük dedelerimin bu mesleği yaptığı kalan son tabakhanemiz 300 tane tabakhaneden biri. Bizim üretimimiz 99'lu yıllarda bitti. Burada dedelerimizin işlemede kullandıkları el aletlerinden şu andaki sistemden derilerin ne şekilde işleneceğine dair makinaları sergiliyoruz. Gelen insanlarımıza buranın tarihini bu mesleğin ne kadar kıymetli bir meslek olduğu noktasında farkındalıklarını arttırmaya çalışıyoruz. İlgi az çok oluyor."