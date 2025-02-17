Türk Ocakları'ndan 'Bilgi Şöleni' Etkinliği

Türk Ocakları'nın 'Bilgi Şöleni' etkinliği ile Türk dünyasının ortak değerlerine ve entelektüel mirasına sahip çıkma bilincini arttırıyor.

Eskişehir Türk Ocakları'nda 2 Gün boyunca devam eden ve 33 bildirinin sunulduğu 'Bilgi Şöleni' başarıyla tamamlandı. Türkistan'dan Kazan'a, Kazan'dan İstanbul'a uzanan geniş bir coğrafyada kök salmış, Türk milletinin dirilişini ve potansiyelini ortaya koymak amacıyla Edebiyat, ilim ve fikir sahasında iz bırakmış büyük alimlerimizi, mütefekkirleri, düşünce insanlarını araştırmak, anlamak, anlatmak ve bıraktıkları fikir ve kültür mirasının ışığında yeni fikirler geliştirmek için Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde yer alan Milli Mefküre mektebi (MMM)'nin başlangıç dönemi öğrencileri tarafından düzenlenen "Gençler; Okuyor, Düşünüyor ve Konuşuyor" Bilgi Şöleni, 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin tarih sahnesindeki yerini, entelektüel birikimini ve fikri gelişimini farklı açılardan ele almayı amaçlayarak, gençlerin bilgi ve düşünce üretimine aktif katılımını teşvik etti. Özellikle Türk dünyasının ortak hafızasında önemli bir yer tutan fikir ve ilim insanlarının çalışmaları, bu program çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Milli Mefküre Mektebi başlangıç öğrencilerinin sunumlarıyla zenginleşen program, Cumartesi günü Eskişehir Türk Ocağı üyesi ve program koordinatörü Dr. Eyüp Ersegün Kahraman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Ersegün'ün yönetiminde pazar gününe kadar devam etti. Program boyunca farklı disiplinlerden akademisyenler, araştırmacılar ve genç fikir insanları, Türk düşünce dünyasına yön veren isimleri ve onların fikirlerini ele alarak, bu çerçevede derinlemesine analizler gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında; Türk Tarihçiler Oturumu, Türk Romancılar Oturumu, Türk Edebiyatçıları Oturumu, Türk Dünyası Oturumu, Türk Milliyetçiliği Oturumu, Anadolu Oturumu, İlkler Oturumu ve Sosyolojik Düşünce Oturumu olmak üzere toplam 10 oturum ve 33 sunum gerçekleştirildi. Her oturumda, Türk kültürüne ve düşünce hayatına katkı sağlamış önemli şahsiyetlerin eserleri, fikir dünyaları ve Türk toplumuna olan etkileri ele alınmış, tarihsel ve sosyolojik bağlamlarıyla birlikte değerlendirildi.

Bu bilgi şöleni, gençlerin okuma, düşünme ve tartışma kültürünü geliştirmeye yönelik önemli bir adım olmanın yanı sıra, Türk dünyasının ortak değerlerine ve entelektüel mirasına sahip çıkma bilincini artırmayı hedefliyor. Eskişehir Türk Ocağı'nın düzenlediği bu program, Türk milletinin geçmişten bugüne taşıdığı bilgi ve fikir birikimini yeni nesillere aktarmada önemli bir adım oldu. - ESKİŞEHİR