Türk Ocağı Başkanı Işık: "Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz"

Türk Ocağı Erzurum Şubesi Başkanı Av. Nizam Işık, yayınladığı mesaj ile Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutladı.

"Erzurum Türk Ocağı olarak, sonsuza dek yaşayacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. Yılını coşkuyla kutluyoruz" diyen Başkan Işık, mesajında şunları kaydetti;

"Fransız İhtilali ile rejim değişikliklerinin hız kazandığı dünyada Osmanlı İmparatorluğu da bu değişikliklerden etkilenmiş; monarşik bir yönetim şeklini benimseyen Osmanlı, iç ve dış sorunları çözemeyince mutlak bir inkırazla karşı karşıya kalmıştır. Önce Osmanlıcılık sonra İslamcılık düşüncesiyle ayakta durmaya çalışan Osmanlı bunu başaramayınca, aydınlar arasında milliyetçilik fikrinin kuvvet kazandığını görüyoruz.

Nitekim cihan harbi sonunda memleket dört bir yandan işgale uğrarken kuvayı milliyeyi amil kılarak vatanı işgalden, milleti esaretten kurtaracak milli mücadele işte bu milliyetçi düşünceden doğmuştur. Milliyetçiler yurdun dört bir yanında Milli Mücadeleye fikren ve fiilen destek vererek kurtuluşun öncüsü olmuşlardır.

"Ya istiklal, ya ölüm!" parolasıyla yürütülen İstiklal Harbinin kazanılmasından sonra çözülmesi gereken öncelikli mesele milli bünyemize ve günün şartlarına uygun bir yönetim sisteminin (rejim) tesis edilmesi idi. Bu noktada özellikle dönemin Türk Ocaklı aydınları en uygun rejimin Cumhuriyet rejimi olduğu fikrindedir. Nitekim fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir diyen ve kendisi de büyük bir Türk milliyetçisi olan İstiklal Harbinin Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal de aynı görüşte idi.

Mili iradeyi hakim kılmak ülküsüyle başlatılan milli mücadele zaferle sonuçlanmış ve sıra millet iradesini hakim kılmaya gelmişti. Yeni bir rejime giden yolda tecelli eden kurucu iradenin milliyetçilik fikrine dayalı olduğunda tereddüt bulunmamaktadır. Milliyetçi kurucu iradeye göre Cumhuriyet idaresi, millet iradesini hakim kılmanın en doğru ve etkili yoludur. Bu düşünceyle süreç içinde şekil verilen ve olgunlaştırılan Cumhuriyet, bundan tam bir asır önce, 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Kutlu olsun!

Temeli Türk kahramanlığına ve yüksek Türk kültürüne dayalı Cumhuriyetin ilanı ile egemenlik devletin asli sahibine, büyük Türk milletine devredilmiştir. Cumhuriyet bir yandan milletimizin, milletler ailesi içinde şerefli yerini almasını sağlarken diğer yandan her Türk ferdinin temel hak ve hürriyetlerden yararlanarak onurlu bir hayat sürdürmesinin teminatı olmuştur. Cumhuriyetle var olan milli hayatımız, hakkımız ve hürriyetimiz, yine Cumhuriyetle var olmaya devam etmektedir.

Türk İstiklal Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti, Türk'ün son yüzyıllardaki en büyük başarısıdır. Buna hasımlık edenler, yan gözle bakanlar, değerini anlamayanlar geçip gidecekler; ancak Türk Milleti ve Cumhuriyetimiz ilelebet yaşamaya devam edecektir.

Erzurum Türk Ocağı olarak, sonsuza dek yaşayacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. Yılını coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi, Cumhuriyetin kuruluşunda fikren ve fiilen emeği geçenleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türküm Diyene!" - ERZURUM