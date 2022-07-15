"Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir" - Haberler

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"Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir'

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Aziz Türk milletinin kahraman evlatları, tarihin her dönemindeülkesi ve milleti için canını vermekten hiç çekinmemiştir" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Aziz Türk milletinin kahraman evlatları, tarihin her döneminde

ülkesi ve milleti için canını vermekten hiç çekinmemiştir" dedi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yayınladığı mesajda, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain FETÖ ayaklanmasında da Türk

Milletinin kahraman evlatları canlarını vererek veya Gazi olarak bir kez daha tarih yazmış, tüm dünyaya 'Söz

konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünün ne anlama geldiğini göstermiştir. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık Kütahya Aziz Yerel Haberler

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