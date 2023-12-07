Üye Girişi
Haberler

Türk Metal Sendikası MESS önünde eylem yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası İzmir'de MESS önüne siyah çelenk bıraktı.

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında geçen 2023-2025 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Türk Metal Sendikası İzmir'de de MESS önüne siyah çelenk bıraktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 2023–2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 26 Eylül 2023'te başladı. Yapılan beş oturumda da uzlaşma sağlanamaması üzerine, Türk Metal 22 Kasım'da sözleşme masasını terk etti ve uyuşmazlık tutanağının tutulduğunu açıkladı.

Türk Metal Sendikası bugün; MESS temsilcilikleri önünde İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı olarak eylem yaparak temsilcilik önüne siyah çelenk bıraktı. Sendikanın eyleminin İzmir'deki adresi de Konak'ta bulunan MESS İzmir Bölge Temsilciliği oldu. Manisa ve İzmir'de çalışan Türk Metal üyeleri, "Ey MESS şaşırma, sabrımızı taşırma", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İş ekmek yoksa barış da yok", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

"İŞÇİNİN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

TÜRK-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Ben burdan MESS yönetimine seslenmek istiyorum; bir zeytin 1 TL olmuş. Türkiye'deki en büyük para 200 lira, bir kilo peynir bile alamıyoruz. Bunun hesabını yaparak artık işçinin dayanacak gücü kalmadı. Bir an önce bu uzlaşmaz tavrından vazgeçip masada buluşmak istiyoruz. Bu müzakereyi bitirmek istiyoruz. Çünkü bıçak kemiği de geçti artık dayanacak gücümüz kalmadı. Eğer bu uzlaşmaz tavrından vazgeçmezlerse konfederasyon olarak sendikamızın arkasında olacağız, sendikamız ne derse gereğini yapacağız" diye konuştu.

Ortak basın açıklamasını okuyan Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli ise hayat pahalılığına dikkat çekerek MESS'in teklif ettiği yüzde 35'lik zam teklifine tepki gösterdi. Dereli, metal işçilerine "Hepiniz eyleme, direnişe hazır olun" diye seslendi.

Metal işçileri, MESS İzmir Temsilciliği'ne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Türk Metal Sendikası İzmir Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title