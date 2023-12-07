Türk Metal Sendikası MESS önünde eylem yaptı

Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında geçen 2023-2025 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Türk Metal Sendikası İzmir'de de MESS önüne siyah çelenk bıraktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 2023–2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 26 Eylül 2023'te başladı. Yapılan beş oturumda da uzlaşma sağlanamaması üzerine, Türk Metal 22 Kasım'da sözleşme masasını terk etti ve uyuşmazlık tutanağının tutulduğunu açıkladı.

Türk Metal Sendikası bugün; MESS temsilcilikleri önünde İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı olarak eylem yaparak temsilcilik önüne siyah çelenk bıraktı. Sendikanın eyleminin İzmir'deki adresi de Konak'ta bulunan MESS İzmir Bölge Temsilciliği oldu. Manisa ve İzmir'de çalışan Türk Metal üyeleri, "Ey MESS şaşırma, sabrımızı taşırma", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İş ekmek yoksa barış da yok", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

"İŞÇİNİN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

TÜRK-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Ben burdan MESS yönetimine seslenmek istiyorum; bir zeytin 1 TL olmuş. Türkiye'deki en büyük para 200 lira, bir kilo peynir bile alamıyoruz. Bunun hesabını yaparak artık işçinin dayanacak gücü kalmadı. Bir an önce bu uzlaşmaz tavrından vazgeçip masada buluşmak istiyoruz. Bu müzakereyi bitirmek istiyoruz. Çünkü bıçak kemiği de geçti artık dayanacak gücümüz kalmadı. Eğer bu uzlaşmaz tavrından vazgeçmezlerse konfederasyon olarak sendikamızın arkasında olacağız, sendikamız ne derse gereğini yapacağız" diye konuştu.

Ortak basın açıklamasını okuyan Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli ise hayat pahalılığına dikkat çekerek MESS'in teklif ettiği yüzde 35'lik zam teklifine tepki gösterdi. Dereli, metal işçilerine "Hepiniz eyleme, direnişe hazır olun" diye seslendi.

Metal işçileri, MESS İzmir Temsilciliği'ne siyah çelenk bırakarak protesto etti.