Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılaydan depremden etkilenen köylere gıda desteği

Yerel Haberler

Türk Kızılaydan depremden etkilenen köylere gıda desteği

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 900 köye kara yolu ve TSK'ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 900 köye kara yolu ve TSK'ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, profesyonel ekipler ve gönüllüler, deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehir ve 48 ilçede mobil mutfakları, sahra mutfakları, gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye başladı.

Binlerce personel ve gönüllüsüyle afet bölgesinde 500'e yakın noktada hizmet veren Kızılay, beslenme platformu üyesi kurum ve kuruluşların desteği ile her gün 2,6 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek ve ikram malzemeleri sağlıyor.

Kızılay, depremin 6. günü itibarıyla yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 900 köye ulaştı. Bu köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara dayanıklı gıda maddeleri, battaniye ve kıyafet yardımlarını taşıyan Kızılay, kara yoluyla ulaşamadığı yerlere TSK'ya ait helikopterlerle ulaşarak ihtiyaç malzemelerini bırakıyor. ???????

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Yerel

Kahramanmaraş Kızılay TSK Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title