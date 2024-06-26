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Türk Kızılay, Yetim Destek Programı ile deprem bölgesinde 532 çocuğa destek sağlıyor

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Türk Kızılay, doğal afetler, savaş, hastalık gibi sebeplerle babasını kaybetmiş çocuklara ve annelerine yönelik Yetim Destek Programı ile deprem bölgesinde 532 çocuğa destek sağlıyor. Program kapsamında çocuklara maddi ve psikososyal destek sunuluyor.

Türk Kızılay, Yetim Destek Programı ile deprem bölgesinde 532 çocuğa destek sağlıyor.

Türkiye genelinde doğal afetler, savaş, hastalık ve diğer sebeplerle babasını kaybetmiş, reşit olmayan ihtiyaç sahibi çocuklar ve annelerine yönelik Yetim Destek Programı'nı 2021 yılından bu yana uygulayan Türk Kızılay, ülke genelinde 23 ilde toplam 876 yetim çocuk ve gence destek sağlıyor. Yetim çocukların hayatına uzun vadeli olumlu etkide bulunmak üzere tasarlanan program, yetim harçlığı, öğrenim desteği, kariyer danışmanlığı, mentorluk, sosyal etkinlik ve psikososyal destek süreçlerini içeren kapsayıcı bir yaklaşımla yürütülüyor. Programda yetim çocuklar ile annelerinin ilgi alanlarının tespiti ile bu alanda eğitim ve staj programları yoluyla istihdam imkanı oluşturulması da planlanıyor.

23 yaşına kadar sürüyor

Yetim Destek Programı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen 6 ilde yaşayan 532 çocuğa düzenli yardım sağlayan Kızılay, her çocuk için aylık 2 bin lira ödeme yapıyor. Program kapsamında sağlanan destekler, çocuklar 23 yaşına gelinceye kadar devam ediyor.

Yetim çocuklara 18 milyon lira yardım yapıldı

Düzenli yardımların yanı sıra tek seferlik nakdi yardımların da sunulduğu program kapsamında Kızılay, bugüne kadar toplam 3 bin 253 çocuğa yaklaşık 18 milyon lira nakdi destek sağladı. Anne ve çocukları ön planda tutan çok yönlü bir anlayışla hayata geçirilen Yetim Destek Programı'nın 2030 yılına dek yaygınlaştırılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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