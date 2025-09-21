Haberler

Türk Kızılay ve Jandarma'dan Vatandaşlara İlk Yardım ve Bilinçlendirme Eğitimi

Türk Kızılay ve Jandarma'dan Vatandaşlara İlk Yardım ve Bilinçlendirme Eğitimi
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan vatandaşlara; ilk yardım eğitimi, afetler ve korunma bilinci, iklim değişikliği, genel trafik kuralları, aile içi şiddetle mücadele, KADES uygulaması ve "Kadına El Kalkamaz" hakkında bilgiler faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından Türk Kızılay ve jandarma personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak sadece afet dönemlerinde değil, toplumun her anında vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Manisa İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla hem halkımızın afetlere karşı bilinç düzeyini artırmayı hem de toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladık. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
