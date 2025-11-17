Türk Kızılay, Sudan'da İnsani Yardım Çalışmalarını Hızlandırdı

Türk Kızılay, Sudan'da artan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce kişi için yardım çalışmalarını hızlandırdı. Bölgeye hızla intikal eden Kızılay ekipleri, kamplara sığınan sivillere gıda desteği sağladı.

Sudan'da 2023 yılından bu yana devam eden çatışmaların yoğunlaşması üzerine ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti olan Faşir'de binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilen sivillerin büyük bölümü, zorlu şartlarda yolculuk ederek Kuzey eyaletindeki ed-Debbe şehrine sığındı. Bölgede artan çatışmalar nedeniyle insani yardım çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay, ilk etapta 2 bin kişilik gıda kolisi ve 655 bebek maması kitini sivillerin sığındığı ed-Debbe'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 4 milyon kişi, Kuzey eyaletinde bulunan 185 kampta hayatını sürdürüyor. Son çatışmalar nedeniyle Faşir'den başlayan iç göçle birlikte bu rakamın artması bekleniyor. Bölgedeki yardım çalışmalarını Sudan Kızılayı ile iş birliği içinde yürüten Türk Kızılay, Sudan özelinde başlattığı bağış kampanyası ile yardım çalışmalarına devam ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüreceğini belirtti.

SMS ile 20 lira bağışta bulunabilir

Yardımseverler, Türk Kızılay'ın Sudan'daki insani yardım çalışmalarına destek olmak için 2868'e 'SUDAN' yazıp SMS göndererek 20 lira bağışta bulunabilir. Ayrıca yardımseverlerin ülke genelindeki tüm Kızılay şubeleri ile www.kizilay.org.tr adresinden, 168 hattı ya da bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesapları yoluyla destek olabilecekleri de ifade edildi. - ANKARA