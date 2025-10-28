Türk Kızılay, Sındırgı'daki Deprem İçin Hızla Seferber Oldu

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ikram araçları ve personeli bölgeye yönlendirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Ankara'da kriz masasını toplayan ve deprem bölgesine ulaşan Türk Kızılay, AFAD koordinesindeki ilgili kurumlarla iş birliği yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay, çevre illerden ikram araçları ve uzman personelini destek için deprem bölgesine yönlendirdi. Afetten etkilenen vatandaşlara beslenme hizmeti sağlanması için çalışan Kızılay ekipleri, saat 08.00 itibarıyla Sındırgı genelinde; 4 bin 620 adet sıcak çorba, 4 bin 896 adet beslenme malzemesi, 4 bin 61 adet sıcak ve soğuk içecek dağıttı. - ANKARA