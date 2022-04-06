Türk Kızılay, Ramazan ayında binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor

BİNGÖL (İHA) - Türk Kızılay Bingöl Şubesi, Ramazan ayı nedeniyle bin 750 ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

2022 yılını 'Dayanışma Yılı' ilan eden Türk Kızılay, deprem, yangın gibi afetlerin yanı sıra Ramazan ayında da vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında yalnız bırakmayan Türk Kızılay'ı, sıcak yemekleri iftar öncesi vatandaşlara ulaştırıyor. Ramazan ayı öncesi bin 200 kişiye yemek ulaştıran Türk Kızılay'ı Bingöl Şubesi, bu ayda bin 750 kişiye sıcak yemekleri servis araçlarıyla gönderiyor. Türk Kızılay Şube Başkanı Fevzi Kaya, Türkiye'de ve Dünya'da nerede ihtiyaç varsa Kızılay'ın orada olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca bin 750 kişiye sıcak yemek ulaştıracaklarını söyleyen Kaya, "Kızılay olarak Türkiye genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, afet durumunda ve nerede yardıma ihtiyacı olarak bir vatandaşımız varsa Türk Kızılay'ı oradadır. Dünya'da da nerede bir ihtiyaç varsa Kızılay oradadır ve en iyi şekilde görevini yapıyor. Kızılay Bingöl Şubesi olarak her yıl bin 200 kişiye hafta sonu hariç sıcak yemeği servis araçlarımızla birlikte götürüp teslim etmekteyiz. Ramazan ayı dolasıyla bunu bin 750 kişiye çıkardık. Her gün Cumartesi-Pazar dahil servis araçlarımızla 3 çeşit sıcak yemeği ve Ramazan pidesiyle, yanında bir gün tatlı, bir gün ayran, bir gün yoğurt şeklinde götürüp evlerine teslim etmekteyiz" dedi.

Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 500 TL nakdi yardımda bulunacaklarını belirten Kaya, "Ayrıca geçen yıl 800 vatandaşımıza 500 TL nakdi yardımda bulunduk. Bu sene bu sayıyı bin 396 kişiye çıkardık. Müracaatlarımız da başlamıştır. Vatandaşlarımız nakdi yardımda bulunacağız" şeklinde konuştu. - BİNGÖL