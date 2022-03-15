Türk Kızılay, Ramazan'a hazırlanıyor

Türk Kızılay, gelenekselleştirdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak olan "Dayanışma ve Teşekkür" gecesine tüm hayırseverleri davet ediyor.

Türk Kızılay, "Dayanışma ve Teşekkür Gecesi Programı" adı altında interaktif bir etkinlik düzenleyecek. Kızılay'ın sosyal medya hesapları üzerinden 18 Mart 2022 günü saat 18.00'da başlayacak olan programda, Ramazan öncesi Kızılay'a daha fazla toplum desteği hedefleniyor.

"Dayanışma ve Teşekkür Gecesi" programına hayırsever iş insanları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler ve kanaat önderleri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden isimler destek verecek. Yaklaşık 6 saat sürecek programda hem bağışçılar onurlandırılacak hem de bağışlar kabul edilecek. Geçtiğimiz yıl da Ramazan ayı öncesinde düzenlenen Dayanışma ve Bağış Gecesi'nde hayırseverler toplamda 52 milyon lira bağışta bulunmuştu.

"Dayanışma ve Teşekkür Gecesi Programı", Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın yönetimiyle Kızılay'ın İstanbul'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'ndeki lojistik depolarından gerçekleştirilecek. - ANKARA