- Türk Kızılay Pakistan'da gıda yardımlarına devam ediyor

ANKARA - Pakistan'da selden etkilenenlere Kızılay'ın gıda yardımları devam ediyor. Havayolu, karayolu ve demiryolu ile insani yardım malzemelerini bölge halkına gönderen Kızılay, temel gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ise selin etkisini sürdürdüğü eyaletlere ulaştırıyor.

Alışılagelmişin 5 katı şiddetinde yağarak Pakistan'ın üçte birini sular altında bırakan sel felaketinde 5 gün geride kalırken Türk Kızılay, insani yardım ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Öncelikle barınma, gıda ve hijyen sorunlarını çözüme kavuşturmak için seferber olan Türk Kızılay, yardımsever vatandaşlarının desteğiyle insani yardım malzemelerini peyderpey göndermeyi sürdürüyor.

Afetin ilk anından bu yana içerisinde un, pirinç, makarna, yağ, bakliyat gibi temel besinlerin bulunduğu gıda kolisi desteğini sürdüren Türk Kızılay, ihtiyaç tespitine hız kesmeden devam ediyor. Kızılay ayrıca yardım tırları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda diğer STK'ların desteğiyle yola çıkan İyilik Treni ve kargo uçaklarıyla afetzedeler için bölgeye bu zamana kadar 3 bin battaniye, 300 adet afet çadırı, 38 bin 510 parça giyim malzemesi ve sünger yatak, lastik çizme, kürek, yağmurluk, hijyen kitleri, su bidonları, sineklik gibi malzemeler gönderdi.

Türk Kızılay'ın Pakistan faaliyetleri

Kızılay, Pakistan halkının yardımına koşan insani yardım kuruluşlarının başında geliyor. 2005 yılında meydana gelen deprem ve 2010 yılından bu yana muson yağmurları sonucu oluşan sel sonrası ihtiyaç sahiplerine toplamda 67 bin ton yardım malzemesi (barınma, gıda, ilaç, hijyen, giyim vb.) ulaştırmıştı. Pakistan halkını yalnız bırakmayan ve halen ülkedeki insani yardım operasyonunu Pakistan Daimi Delegasyon Ofisi üzerinden yürüten Kızılay, insani yardım operasyonları ile milyonlarca insanın hayatına dokunmaya devam ediyor.

Kızılay'ın yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen hayırseverler, 168 Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr üzerinden veya PAKİSTAN yazıp 2868'e SMS göndererek bağışta bulunabiliyor.